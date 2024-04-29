Почему можно потерять стаж

Верховная Рада приняла законопроект, который решает сразу несколько проблемных вопросов с назначением пенсий, что возникли у украинцев из-за начала полномасштабной войны в Украине. Согласно ему, в страховой стаж, при назначении пенсии, в Украине не будет засчитываться работа на страну-агрессора после 2014 года.

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Закон предусматривает не засчитывать в страховой стаж с 19 февраля 2014 года периоды военной службы в силовых структурах, незаконных вооруженных или военизированных формированиях, судебных или правоохранительных органах государства-агрессора на временно оккупированных территориях, а также добровольное занятие должностей в незаконных органах власти,

– говорится в сообщении.

Какие еще нововведения предусмотрены

В то же время согласно законопроекту, упрощается механизм восстановления выплаты пенсий для лиц из Крыма. Отменено требование получения информации от Пенсионного фонда России.

Отныне человеку, который переехал из Крыма, достаточно подать заявление, в котором указать, что он не получает пенсию в Крыму и желает ее получать в Украине. Для расчета пенсии можно предоставить трудовую книжку или пенсионное дело (если они есть на руках). Подтверждений от Пенсионного фонда страны-агрессора не требуется,

– говорится в объяснении.

И, в дополнение, отныне для определения права на пенсию будет учитываться страховой стаж, полученный в других странах, даже если с этой страной не заключено соглашение о пенсионном обеспечении. Для этого необходимо будет предоставить Пенсионному Фонду документ, подтверждающий работу за пределами Украины.