На пенсію у 60 років: скільки стажу знадобиться у 2024 році, щоб піти на відпочинок
16 травня 2024, 17:38Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
Для виходу на пенсію українець має відпрацювати певну кількість років, аби отримати страховий стаж. Вимоги до нього залежать від віку у якому людина хоче завершити роботу.
Як вийти на пенсію у 2024 році
Українці можуть вийти на пенсію у 60, 63 та 65 років. Наприклад у 2024 році, щоб піти на відпочинок у 60-річному віці потрібно мати 31 рік стажу.
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Для тих, хто хоче вийти на пенсію у 63 роки треба 21 рік стажу. А для тих, хто чекатиме до 65 років вимога складає 15 років.Нагадаємо! До 2028 року вимоги щодо страхового стажу для виходу на пенсію у 60 та 63 роки зростають рівно на рік. Для 65 років, мінімальний стаж залишиться 15 років.
Як мінятимуться вимоги до стажу
Вимоги для виходу на пенсію у 60 років будуть такі:
- у 2025 році – щонайменше 32 роки страхового стажу;
- у 2026 році – 33 роки;
- у 2027 році – 34 роки;
- у 2028 році – 35 років.
Натомість вимоги для 63 років наступні:
- у 2025 році – потрібно набути від 22 до 32 років страхового стажу;
- у 2026 році – від 23 до 33 років;
- у 2027 році – від 24 до 34 років;
- у 2028 році – від 25 до 35 років.