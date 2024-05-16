На пенсію у 60 років: скільки стажу знадобиться у 2024 році, щоб піти на відпочинок

Для виходу на пенсію українець має відпрацювати певну кількість років, аби отримати страховий стаж. Вимоги до нього залежать від віку у якому людина хоче завершити роботу.

Як вийти на пенсію у 2024 році

Українці можуть вийти на пенсію у 60, 63 та 65 років. Наприклад у 2024 році, щоб піти на відпочинок у 60-річному віці потрібно мати 31 рік стажу.

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Для тих, хто хоче вийти на пенсію у 63 роки треба 21 рік стажу. А для тих, хто чекатиме до 65 років вимога складає 15 років.

Як мінятимуться вимоги до стажу

До 2028 року вимоги щодо страхового стажу для виходу на пенсію у 60 та 63 роки зростають рівно на рік. Для 65 років, мінімальний стаж залишиться 15 років.

Вимоги для виходу на пенсію у 60 років будуть такі:

у 2025 році – щонайменше 32 роки страхового стажу;

у 2026 році – 33 роки;

у 2027 році – 34 роки;

у 2028 році – 35 років.

Натомість вимоги для 63 років наступні: