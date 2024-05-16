Виплати на День Незалежності
У ПФУ повідомили, що на одноразові виплати можуть розраховувати ветерани війни та деякі інші категорії громадян на честь важливої для усіх українців дати — Дня Незалежності.
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Наприклад доплату 450 гривень отримають:
- учасники війни та колишні в'язні концентраційних таборів/гетто/інших місць примусового утримання;
- особи, насильно вивезені на примусові роботи;
- діти партизанів;
- підпільники, інші учасники боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу противника.
На надбавку 650 гривень можуть розраховувати:
- члени сімей загиблих/померлих ветеранів війни, статус яких встановили відповідно до п. 1 статті 10 закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
- дружини померлих осіб, які мали інвалідність унаслідок війни;
- дружини померлих учасників бойових дій/учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю у зв'язку із загальним захворюванням, трудовим каліцтвом, інших причин, які не одружилися повторно.
На 1 000 гривень у цей день очікуватимуть:
- учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності;
- колишні неповнолітні (на момент ув'язнення) ув'язнені концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися там.
А 3 100 гривень гарантовано отримають:
- особам, у яких є особливі заслуги перед Батьківщиною;
- особам з інвалідністю, отриманою внаслідок війни;
- колишнім малолітнім (на момент ув'язнення не було 14 років) ув'язнених концентраційних таборів/гетто/інших місць примусового тримання;
- визнаним особам з інвалідністю через загальне захворювання, трудове каліцтво та з інших причин.