Виплати на День Незалежності

У ПФУ повідомили, що на одноразові виплати можуть розраховувати ветерани війни та деякі інші категорії громадян на честь важливої для усіх українців дати — Дня Незалежності.

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Наприклад доплату 450 гривень отримають:

учасники війни та колишні в'язні концентраційних таборів/гетто/інших місць примусового утримання;

особи, насильно вивезені на примусові роботи;

діти партизанів;

підпільники, інші учасники боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу противника.

На надбавку 650 гривень можуть розраховувати:

члени сімей загиблих/померлих ветеранів війни, статус яких встановили відповідно до п. 1 статті 10 закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

дружини померлих осіб, які мали інвалідність унаслідок війни;

дружини померлих учасників бойових дій/учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю у зв'язку із загальним захворюванням, трудовим каліцтвом, інших причин, які не одружилися повторно.

На 1 000 гривень у цей день очікуватимуть:

учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності;

колишні неповнолітні (на момент ув'язнення) ув'язнені концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися там.

А 3 100 гривень гарантовано отримають: