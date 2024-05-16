Як визначається мінімальна виплата
На розмір мінімальної пенсії впливає вік під час виходу особи на заслужений відпочинок. Також до уваги береться розмір зарплати, яку отримував громадянин.
Читайте також У ЄС можуть запровадити санкції проти будь-якого банку у світі, що допомагає Росії
Значний вплив на пенсію має кількість набутого стажу. Щоб вийти на пенсію у 2024 році пенсіонер має отримати:
- для виходу на пенсію у 60 років щонайменше 31 рік стажу;
- у 63 роки – 21 рік стажу;
- у 65 років – 15 років стажу.
Які зараз мінімальні виплати
Після березневої індексації, зросли пенсії значної кількості осіб. Мінімальна виплата – 3 370 гривень, надається якщо:
- пенсіонер сягнув 80 років і має щонайменше 20 років стажу для жінок і 25 – для чоловіків;
- особа старше 65 років, не працює і має повний стаж.
При цьому, виплати осіб, що набули повний стаж, залежно від віку змінюються так:
- 2 980 гривень надається пенсіонерам до 70 років;
- 3 240 гривень – від 70 до 80 років.
Зараз повним вважається стаж 30 років для жінок і 35 для чоловіків.