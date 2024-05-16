Як визначається мінімальна виплата

На розмір мінімальної пенсії впливає вік під час виходу особи на заслужений відпочинок. Також до уваги береться розмір зарплати, яку отримував громадянин.

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Значний вплив на пенсію має кількість набутого стажу. Щоб вийти на пенсію у 2024 році пенсіонер має отримати:

для виходу на пенсію у 60 років щонайменше 31 рік стажу;

у 63 роки – 21 рік стажу;

у 65 років – 15 років стажу.

Які зараз мінімальні виплати

Після березневої індексації, зросли пенсії значної кількості осіб. Мінімальна виплата – 3 370 гривень, надається якщо:

пенсіонер сягнув 80 років і має щонайменше 20 років стажу для жінок і 25 – для чоловіків;

особа старше 65 років, не працює і має повний стаж.

При цьому, виплати осіб, що набули повний стаж, залежно від віку змінюються так:

2 980 гривень надається пенсіонерам до 70 років;

3 240 гривень – від 70 до 80 років.

Зараз повним вважається стаж 30 років для жінок і 35 для чоловіків.