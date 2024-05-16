Как определяется минимальная выплата

На размер минимальной пенсии влияет возраст во время выхода лица на заслуженный отдых. Также во внимание берется размер зарплаты, которую получал гражданин.

Читайте также В ЕС могут ввести санкции против любого банка в мире, помогающего России

Значительное влияние на пенсию имеет количество приобретенного стажа. Чтобы выйти на пенсию в 2024 году пенсионер должен получить:

для выхода на пенсию в 60 лет не менее 31 года стажа;

в 63 года – 21 год стажа;

в 65 лет – 15 лет стажа.

Какие сейчас минимальные выплаты

После мартовской индексации, выросли пенсии значительного количества лиц. Минимальная выплата – 3 370 гривен, предоставляется если:

пенсионер достиг 80 лет и имеет не менее 20 лет стажа для женщин и 25 – для мужчин;

лицо старше 65 лет, не работает и имеет полный стаж.

При этом, выплаты лиц, приобретших полный стаж, в зависимости от возраста меняются так:

2 980 гривен предоставляется пенсионерам до 70 лет;

3 240 гривен – от 70 до 80 лет.

Сейчас полным считается стаж 30 лет для женщин и 35 для мужчин.