Санкции против банков, помогающих России
Это предложение сегодня рассмотрят в рамках 14-го пакета санкций против России, который сейчас готовится в ЕС.
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В соответствии с предложенными мерами, любая страна-член Европейского Союза может столкнуться с ограничениями на ведение бизнеса с финансовыми учреждениями по всему миру. Это касается тех банков, которые по мнению ЕС, помогают российским военным в приобретении запрещенных товаров и технологий двойного назначения.
Потенциальный запрет на участие в санкционированных ЕС сделках с Россией по товарам двойного назначения может стать значительным сдерживающим фактором для финансовых учреждений на Ближнем Востоке, в Турции и Китае. Запрет поставил бы под угрозу их доступ к европейским бизнес-возможностям и финансовым рынкам.
Венгрия может выступить против этого предложения. Германия, которая стремится поддерживать тесные деловые связи с Китаем, также потенциально может проголосовать против этой меры. Европейская комиссия недавно выразила обеспокоенность по поводу признаков того, что Пекин поставляет России компоненты, которые могут быть использованы для производства оружия.