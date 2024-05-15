Санкции против банков, помогающих России

Это предложение сегодня рассмотрят в рамках 14-го пакета санкций против России, который сейчас готовится в ЕС.

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В соответствии с предложенными мерами, любая страна-член Европейского Союза может столкнуться с ограничениями на ведение бизнеса с финансовыми учреждениями по всему миру. Это касается тех банков, которые по мнению ЕС, помогают российским военным в приобретении запрещенных товаров и технологий двойного назначения.

Потенциальный запрет на участие в санкционированных ЕС сделках с Россией по товарам двойного назначения может стать значительным сдерживающим фактором для финансовых учреждений на Ближнем Востоке, в Турции и Китае. Запрет поставил бы под угрозу их доступ к европейским бизнес-возможностям и финансовым рынкам.

Обратите внимание! Еврокомиссия, возможно, будет координировать похожие санкции в отношении банков с США, что сделает этот инструмент еще более мощным.

Венгрия может выступить против этого предложения. Германия, которая стремится поддерживать тесные деловые связи с Китаем, также потенциально может проголосовать против этой меры. Европейская комиссия недавно выразила обеспокоенность по поводу признаков того, что Пекин поставляет России компоненты, которые могут быть использованы для производства оружия.

Напомним! Вероятно. 14-й пакет санкций, который требует единодушия всех 27 правительств ЕС, будет готов в июне.