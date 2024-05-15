Санкції проти банків, що допомагають Росії

Цю пропозицію сьогодні розглянуть у рамках 14-го пакету санкцій проти Росії, який зараз готується в ЄС.

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Відповідно до запропонованих заходів, будь-яка країна-член Європейського Союзу може зіткнутися з обмеженнями на ведення бізнесу з фінансовими установами по всьому світу. Це стосується тих банків, які на думку ЄС, допомагають російським військовим у придбанні заборонених товарів і технологій подвійного призначення.

Потенційна заборона на участь у санкціонованих ЄС угодах з Росією щодо товарів подвійного призначення може стати значним стримуючим фактором для фінансових установ на Близькому Сході, в Туреччині та Китаї. Заборона поставила б під загрозу їхній доступ до європейських бізнес-можливостей і фінансових ринків.

Зверніть увагу! Єврокомісія, можливо, координуватиме схожі санкції щодо банків із США, що зробить цей інструмент ще потужнішим.

Угорщина може виступити проти цієї пропозиції. Німеччина, яка прагне підтримувати тісні ділові зв'язки з Китаєм, також потенційно може проголосувати проти цього заходу. Європейська комісія нещодавно висловила занепокоєння з приводу ознак того, що Пекін постачає Росії компоненти, які можуть бути використані для виробництва зброї.

Нагадаємо! Ймовірно. 14-й пакет санкцій, який потребує одностайності всіх 27 урядів ЄС, буде готовий у червні.