Санкції проти банків, що допомагають Росії
Цю пропозицію сьогодні розглянуть у рамках 14-го пакету санкцій проти Росії, який зараз готується в ЄС.
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Відповідно до запропонованих заходів, будь-яка країна-член Європейського Союзу може зіткнутися з обмеженнями на ведення бізнесу з фінансовими установами по всьому світу. Це стосується тих банків, які на думку ЄС, допомагають російським військовим у придбанні заборонених товарів і технологій подвійного призначення.
Потенційна заборона на участь у санкціонованих ЄС угодах з Росією щодо товарів подвійного призначення може стати значним стримуючим фактором для фінансових установ на Близькому Сході, в Туреччині та Китаї. Заборона поставила б під загрозу їхній доступ до європейських бізнес-можливостей і фінансових ринків.
Угорщина може виступити проти цієї пропозиції. Німеччина, яка прагне підтримувати тісні ділові зв'язки з Китаєм, також потенційно може проголосувати проти цього заходу. Європейська комісія нещодавно висловила занепокоєння з приводу ознак того, що Пекін постачає Росії компоненти, які можуть бути використані для виробництва зброї.