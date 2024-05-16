Выплаты на День Независимости

В ПФУ сообщили, что на единовременные выплаты могут рассчитывать ветераны войны и некоторые другие категории граждан в честь важной для всех украинцев даты - Дня Независимости.

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Например, доплату 450 гривен получат:

участники войны и бывшие узники концентрационных лагерей/гетто/других мест принудительного содержания;

лица, насильно вывезенные на принудительные работы;

дети партизан;

подпольщики, другие участники борьбы с национал-социалистским режимом в тылу противника.

На надбавку 650 гривен могут рассчитывать:

члены семей погибших/умерших ветеранов войны, статус которых установили в соответствии с п. 1 статьи 10 закона "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты";

жены умерших лиц, которые имели инвалидность вследствие войны;

жены умерших участников боевых действий/участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью в связи с общим заболеванием, трудовым увечьем, других причин, которые не женились повторно.

На 1 000 гривен в этот день будут ожидать:

участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства;

бывшие несовершеннолетние (на момент заключения) заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также дети, которые родились там.

А 3 100 гривен гарантированно получат: