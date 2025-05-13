Як вийти на пенсію без стажу та скільки можна отримувати

Якщо людина не набрала необхідного стажу до 60 років, то може продовжити працювати до 65. У випадку, коли навіть після 65 років стажу не вистачає або його немає, можна розраховувати на окремі виплати від держави.

Як вийти на пенсію без стажу

Люди, яким не вистачає стажу для виходу на пенсію зараз, можуть почекати до віку, коли їхній стаж буде достатнім, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Цьогоріч умови для виходу на пенсію такі:

60 років – за наявності не менше 32 років страхового стажу;

63 роки – за наявності не менше 22 років страхового стажу;

65 років – за наявності не менше 15 років страхового стажу.

Проте якщо після 65 років людина не має необхідного стажу або взагалі не працювала, їй передбачена соціальна пенсія.

Хто і як може отримувати соціальну пенсію

Допомога від держави передбачена для людей, які мають страховий стаж менший 15 років. У такому випадку вона може оформити соціальну пенсію, якщо дозволяє сукупний дохід родини. Цьогоріч її розмір становить 2 361 гривня – прожитковий мінімум для непрацездатних осіб.

Для отримання соціальної пенсії можна звернутися до виконавчих органів сільських, селищних чи міських рад. Подати заяву на отримання послуги заявник може шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою. Які документи потрібні:

Заява за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

Паспорт громадянина України;

Документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

Довідка про наявний страховий стаж, видана органами ПФУ;

Декларація про доходи та майновий стан за останні 6 місяців;

Копія рішення про призначення опікуна (для особи, яку визнано недієздатною);

Інформація про склад сім’ї особи, яка звернулася за призначенням тимчасової допомоги.

Важливо! Розгляд заяви на отримання соціальної пенсії відбувається упродовж 30 днів.