Пенсія в Україні: як збільшити доплати за віком

Українці, які народилися на початку або в кінці року можуть збільшити суму своїх пенсійних виплат. Для цього потрібно вчасно подати заявку на оформлення пенсій.

Як українці можуть збільшити собі пенсію

Пенсію за віком назначають на наступний день після його досягнення, якщо людина подала звернення до ПФУ не пізніше ніж через 3 місяці. Саме тому важливу роль грає рік у який це було подано звернення, адже виплати формуються згідно з середньою заробітною платою, яка щороку росте.

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Днем звернення вважається дата прийняття органом, який призначає пенсію, відповідної заяви. Якщо вона була подана онлайн – днем звернення вважаєтьсяразом з поданням необхідних документів.

Проте подати таке звернення можна не раніше ніж за місяць до настання пенсійного віку. Тож людям, які народилися у січні, але подали звернення у грудні, назначать виплати згідно зі старою середньою заробітною платою.

Пояснюємо на прикладі Людині 12 січня 2023 року виповнилося 60 років і вона подала звернення одразу після дня народження. В такому випадку, для неї нарахують пенсію враховуючи середню зарплату 2020 – 2022 років і виплати будуть більшими. Проте, якщо вона подала звернення ще у грудні 2022 року, ПФУ орієнтуватиметься на зарплату 2019 – 2021 років й відповідно сума виплат буде меншою.

Тож людям, які народилися на кінці року варто не поспішати з подачею заяви на пенсію, варто дочекатися нового року, щоб отримати більші виплати.

Кому призначають пенсію за віком

Щоб вийти на пенсію за віком особа має досягнути відповідного віку – 60, 63 та 65 років. Також потрібно напрацювати страховий стаж від 30 до 15 років.

Щоб піти на відпочинок у 60 років, необхідно мати мінімум 30 років стажу, а щоб вийти у 65 років – мінімум 15 років.

Щороку вимоги до страхового стажу у 65 років збільшуються:

2023 рік — від 15 до 20 років;

2024 рік — від 15 до 21 року;

2025 рік — від 15 до 22 років;

2026 рік — від 15 до 23 років;

2027 рік — від 15 до 24 років;

2028 рік — від 15 до 25 років.

Якщо людина досягла 65 років, але не має відповідного стажу, вона не має права на пенсійні виплати, але може оформити соціальну допомогу у розмірі – 2 684 гривень.