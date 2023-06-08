Пенсия в Украине: как увеличить доплаты по возрасту

Украинцы, родившиеся в начале или конце года могут увеличить сумму своих пенсионных выплат. Для этого нужно своевременно подать заявку на оформление пенсий.

Как украинцы могут увеличить себе пенсию

Пенсию по возрасту назначают на следующий день после его достижения, если человек подал обращение в ПФУ не позднее чем через 3 месяца. Именно поэтому важную роль играет год в которое это было подано обращение, ведь выплаты формируются согласно средней заработной плате, которая ежегодно растет.

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Днем обращения считается дата принятия органом, назначающим пенсию, соответствующего заявления. Если она была подана онлайн – днем обращения считаетсявместе с представлением необходимых документов.

Однако подать такое обращение можно не раньше, чем за месяц до наступления пенсионного возраста. Поэтому людям, которые родились в январе, но подали обращение в декабре, назначат выплаты по старой средней заработной плате.

Объясняем на примере Человеку 12 января 2023 исполнилось 60 лет и он подал обращение сразу после дня рождения. В таком случае, для нее начислят пенсию учитывая среднюю зарплату 2020 – 2022 годов и выплаты будут больше. Однако, если она подала обращение еще в декабре 2022 года, ПФУ будет ориентироваться на зарплату 2019-2021 годов и соответственно сумма выплат будет меньше.

Поэтому людям, родившимся в конце года, стоит не спешить с подачей заявления на пенсию, стоит дождаться нового года, чтобы получить большие выплаты.

Кому назначают пенсию по возрасту

Чтобы выйти на пенсию по возрасту, лицо должно достичь соответствующего возраста – 60, 63 и 65 лет. Также нужно наработать страховой стаж от 30 до 15 лет.

Чтобы уйти на отдых в 60 лет, необходимо иметь минимум 30 лет стажа, а чтобы выйти в 65 лет – минимум 15 лет.

Ежегодно требования к страховому стажу в 65 лет увеличиваются:

2023 год - от 15 до 20 лет;

2024 год - от 15 до 21 года;

2025 год – от 15 до 22 лет;

2026 год – от 15 до 23 лет;

2027 год – от 15 до 24 лет;

2028 год – от 15 до 25 лет.

Если человек достиг 65 лет, но не имеет соответствующего стажа, он не имеет права на пенсионные выплаты, но может оформить социальную помощь в размере – 2 684 гривен.