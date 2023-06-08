Как украинцы могут увеличить себе пенсию

Пенсию по возрасту назначают на следующий день после его достижения, если человек подал обращение в ПФУ не позднее чем через 3 месяца. Именно поэтому важную роль играет год в которое это было подано обращение, ведь выплаты формируются согласно средней заработной плате, которая ежегодно растет.

Читайте также Повысят ли людям с инвалидностью пенсии в 2023 году

Обратите внимание! Днем обращения считается дата принятия органом, назначающим пенсию, соответствующего заявления. Если она была подана онлайн – днем обращения считается дата регистрации на сайте вместе с представлением необходимых документов.

Однако подать такое обращение можно не раньше, чем за месяц до наступления пенсионного возраста. Поэтому людям, которые родились в январе, но подали обращение в декабре, назначат выплаты по старой средней заработной плате.

Объясняем на примере Человеку 12 января 2023 исполнилось 60 лет и он подал обращение сразу после дня рождения. В таком случае, для нее начислят пенсию учитывая среднюю зарплату 2020 – 2022 годов и выплаты будут больше. Однако, если она подала обращение еще в декабре 2022 года, ПФУ будет ориентироваться на зарплату 2019-2021 годов и соответственно сумма выплат будет меньше.

Поэтому людям, родившимся в конце года, стоит не спешить с подачей заявления на пенсию, стоит дождаться нового года, чтобы получить большие выплаты.

Кому назначают пенсию по возрасту

Чтобы выйти на пенсию по возрасту, лицо должно достичь соответствующего возраста – 60, 63 и 65 лет. Также нужно наработать страховой стаж от 30 до 15 лет.

Обратите внимание! Чтобы уйти на отдых в 60 лет, необходимо иметь минимум 30 лет стажа, а чтобы выйти в 65 лет – минимум 15 лет.

Ежегодно требования к страховому стажу в 65 лет увеличиваются:

2023 год - от 15 до 20 лет;

2024 год - от 15 до 21 года;

2025 год – от 15 до 22 лет;

2026 год – от 15 до 23 лет;

2027 год – от 15 до 24 лет;

2028 год – от 15 до 25 лет.

Если человек достиг 65 лет, но не имеет соответствующего стажа, он не имеет права на пенсионные выплаты, но может оформить социальную помощь в размере – 2 684 гривен.