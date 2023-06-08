Як українці можуть збільшити собі пенсію

Пенсію за віком назначають на наступний день після його досягнення, якщо людина подала звернення до ПФУ не пізніше ніж через 3 місяці. Саме тому важливу роль грає рік у який це було подано звернення, адже виплати формуються згідно з середньою заробітною платою, яка щороку росте.

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Зверніть увагу! Днем звернення вважається дата прийняття органом, який призначає пенсію, відповідної заяви. Якщо вона була подана онлайн – днем звернення вважається дата реєстрації на сайті разом з поданням необхідних документів.

Проте подати таке звернення можна не раніше ніж за місяць до настання пенсійного віку. Тож людям, які народилися у січні, але подали звернення у грудні, назначать виплати згідно зі старою середньою заробітною платою.

Пояснюємо на прикладі Людині 12 січня 2023 року виповнилося 60 років і вона подала звернення одразу після дня народження. В такому випадку, для неї нарахують пенсію враховуючи середню зарплату 2020 – 2022 років і виплати будуть більшими. Проте, якщо вона подала звернення ще у грудні 2022 року, ПФУ орієнтуватиметься на зарплату 2019 – 2021 років й відповідно сума виплат буде меншою.

Тож людям, які народилися на кінці року варто не поспішати з подачею заяви на пенсію, варто дочекатися нового року, щоб отримати більші виплати.

Кому призначають пенсію за віком

Щоб вийти на пенсію за віком особа має досягнути відповідного віку – 60, 63 та 65 років. Також потрібно напрацювати страховий стаж від 30 до 15 років.

Зверніть увагу! Щоб піти на відпочинок у 60 років, необхідно мати мінімум 30 років стажу, а щоб вийти у 65 років – мінімум 15 років.

Щороку вимоги до страхового стажу у 65 років збільшуються:

2023 рік — від 15 до 20 років;

2024 рік — від 15 до 21 року;

2025 рік — від 15 до 22 років;

2026 рік — від 15 до 23 років;

2027 рік — від 15 до 24 років;

2028 рік — від 15 до 25 років.

Якщо людина досягла 65 років, але не має відповідного стажу, вона не має права на пенсійні виплати, але може оформити соціальну допомогу у розмірі – 2 684 гривень.