Коли дружина може отримати пенсію чоловіка

Якщо чоловік був годувальником дружини, після його смерті вона має право на його виплати. Проте такі виплати не завжди є вигідними.

Хто отримає пенсію чоловіка

Якщо жінка не може забезпечити себе самостійно, вона може претендувати на пенсію загиблого чоловіка, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дія.

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На пенсію по втраті годувальника мають право:

інший з подружжя або батьки, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;

діти до 18 років або старші, якщо інвалідність встановлено до 18 років;

діти, які навчаються, – до завершення навчання, але не довше ніж до 23 років;

діти-сироти – до 23 років;

інший з подружжя, один із батьків, брат, сестра, дідусь або бабуся годувальника, незалежно від віку та працездатності, які не працюють і здійснюють догляд за дитиною годувальника до досягнення нею восьми років.

Який розмір виплат

Розмір пенсії вираховують на основі виплат померлого. Вони становлять: