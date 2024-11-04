Коли дружина може отримати пенсію чоловіка

4 листопада 2024, 17:24
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Автор: Тетяна Стельмах

Якщо чоловік був годувальником дружини, після його смерті вона має право на його виплати. Проте такі виплати не завжди є вигідними.

Хто отримає пенсію чоловіка

Якщо жінка не може забезпечити себе самостійно, вона може претендувати на пенсію загиблого чоловіка, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дія.

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На пенсію по втраті годувальника мають право:

  • інший з подружжя або батьки, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;
  • діти до 18 років або старші, якщо інвалідність встановлено до 18 років;
  • діти, які навчаються, – до завершення навчання, але не довше ніж до 23 років;
  • діти-сироти – до 23 років;
  • інший з подружжя, один із батьків, брат, сестра, дідусь або бабуся годувальника, незалежно від віку та працездатності, які не працюють і здійснюють догляд за дитиною годувальника до досягнення нею восьми років.

Який розмір виплат

Розмір пенсії вираховують на основі виплат померлого. Вони становлять:

  • для одного непрацездатного члена сім'ї – 50% від пенсії за віком померлого годувальника;
  • для двох і більше непрацездатних членів сім'ї – 100% від пенсії за віком, розподіляється між ними порівну.