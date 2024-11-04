Хто отримає пенсію чоловіка
Якщо жінка не може забезпечити себе самостійно, вона може претендувати на пенсію загиблого чоловіка, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дія.
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На пенсію по втраті годувальника мають право:
- інший з подружжя або батьки, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;
- діти до 18 років або старші, якщо інвалідність встановлено до 18 років;
- діти, які навчаються, – до завершення навчання, але не довше ніж до 23 років;
- діти-сироти – до 23 років;
- інший з подружжя, один із батьків, брат, сестра, дідусь або бабуся годувальника, незалежно від віку та працездатності, які не працюють і здійснюють догляд за дитиною годувальника до досягнення нею восьми років.
Який розмір виплат
Розмір пенсії вираховують на основі виплат померлого. Вони становлять:
- для одного непрацездатного члена сім'ї – 50% від пенсії за віком померлого годувальника;
- для двох і більше непрацездатних членів сім'ї – 100% від пенсії за віком, розподіляється між ними порівну.