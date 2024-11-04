Кто получит пенсию мужа

Если женщина не может обеспечить себя самостоятельно, она может претендовать на пенсию погибшего мужа, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дія.

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На пенсию по потере кормильца имеют право:

другой супруг или родители, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;

дети до 18 лет или старше, если инвалидность установлена до 18 лет;

дети, которые учатся, – до завершения обучения, но не дольше чем до 23 лет;

дети-сироты – до 23 лет;

другой супруг, один из родителей, брат, сестра, дедушка или бабушка кормильца, независимо от возраста и трудоспособности, которые не работают и осуществляют уход за ребенком кормильца до достижения им восьми лет.

Какой размер выплат

Размер пенсии высчитывают на основе выплат умершего. Они составляют: