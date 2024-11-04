Кто получит пенсию мужа
Если женщина не может обеспечить себя самостоятельно, она может претендовать на пенсию погибшего мужа, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дія.
Читайте также Цена выросла: сколько теперь стоит купить месяц стажа
На пенсию по потере кормильца имеют право:
- другой супруг или родители, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;
- дети до 18 лет или старше, если инвалидность установлена до 18 лет;
- дети, которые учатся, – до завершения обучения, но не дольше чем до 23 лет;
- дети-сироты – до 23 лет;
- другой супруг, один из родителей, брат, сестра, дедушка или бабушка кормильца, независимо от возраста и трудоспособности, которые не работают и осуществляют уход за ребенком кормильца до достижения им восьми лет.
Какой размер выплат
Размер пенсии высчитывают на основе выплат умершего. Они составляют:
- для одного нетрудоспособного члена семьи – 50% от пенсии по возрасту умершего кормильца;
- для двух и более нетрудоспособных членов семьи – 100% от пенсии по возрасту, распределяется между ними поровну.