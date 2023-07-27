На пенсію у 50 років: хто може вийти на відпочинок значно раніше

Зазвичай, для того, щоб вийти на пенсію раніше потрібно мати певні привілеї та стаж роботи, проте це стосується не усіх. Дехто може піти на відпочинок незалежно від обставин.

Хто може вийти на пенсію раніше

Незалежно від професійної діяльності та інших обставин на пенсію у 50 років можуть вийти багатодітні мами. Для цього потрібно:

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народити п'ять або більше дітей;

мати 15 років страхового стажу.

Така опція доступна лише для жінок, тому якщо багатодітна мама не вийде на пенсію у 50 років, замість неї на відпочинок не може піти батько родини.

Щоб оформити пенсію потрібні такі документи:

документ, що посвідчує особу;

документ, що засвідчує набутий страховий стаж;

свідоцтва про народження дітей чи їхні паспорти.

Заяву про призначення дострокової пенсії можна подати до органу ПФУ в термін не раніше, ніж за один місяць до 50-річчя і бажано не пізніше трьох місяців з дня досягнення цього віку.

Хто не зможе вийти на пенсію у 60 років

У 2023 році, щоб вийти на пенсію у 60 років потрібно напрацювати 30 років страхового стажу. Проте щороку вимоги до стажу зростають на 1 рік, тому вже у 2028 році він становитиме – 35 років.

Зважаючи, що середній стаж українців цього віку становить 32 роки, через 5 років більшість громадян не зможе вийти на пенсію так рано. Їм доведеться чекати 63 або 65 років, але вимоги до цього віку теж ростуть.

Для 63 років потрібно:

у 2023 році – від 20 до 30 років стажу;

у 2024 році – від 21 до 31 року стажу;

у 2025 році – від 22 до 32 років стажу;

у 2026 році – від 23 до 33 років стажу;

у 2027 році – від 24 до 34 років стажу;

у 2028 році – від 25 до 35 років стажу.

Щоб вийти у 65 років потрібно: