На пенсию в 50 лет: кто может выйти на отдых гораздо раньше
Источник:Минреинтеграции
Обычно для того, чтобы выйти на пенсию, раньше нужно иметь определенные привилегии и стаж работы, однако это касается не всех. Некоторые могут уйти на отдых независимо от обстоятельств.
Кто может выйти на пенсию раньше
Вне зависимости от профессиональной деятельности и других обстоятельств на пенсию в 50 лет могут выйти многодетные мамы. Для этого нужно:
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- родить пять или более детей;
- иметь 15 лет страхового стажа.
Чтобы оформить пенсию, нужны следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, удостоверяющий приобретенный страховой стаж;
- свидетельства рождения детей или их паспорта.
Заявление о назначении досрочной пенсии можно подать в орган ПФУ в срок не ранее чем за один месяц до 50-летия и желательно не позднее трех месяцев со дня достижения этого возраста.
Кто не сможет выйти на пенсию в 60 лет
В 2023 году, чтобы выйти на пенсию в 60 лет нужно наработать 30 лет страхового стажа. Однако ежегодно требования к стажу растут на 1 год, поэтому уже в 2028 году он составит 35 лет.
Ввиду того, что средний стаж украинцев этого возраста составляет 32 года, через 5 лет большинство граждан не сможет выйти на пенсию так рано. Им придется ждать 63 или 65 лет, но требования к этому возрасту тоже растут.
Для 63 лет требуется:
- в 2023 году – от 20 до 30 лет стажа;
- в 2024 году – от 21 до 31 года стажа;
- в 2025 году – от 22 до 32 лет стажа;
- в 2026 году – от 23 до 33 лет стажа;
- в 2027 году – от 24 до 34 лет стажа;
- в 2028 году – от 25 до 35 лет стажа.
Чтобы выйти в 65 лет, нужно:
- в 2023 году – от 15 до 20 лет стажа;
- в 2024 году – от 15 до 21 года стажа;
- в 2025 году – от 15 до 22 лет стажа;
- в 2026 году – от 15 до 23 лет стажа;
- в 2027 году – от 15 до 24 лет стажа;
- в 2028 году – от 15 до 25 лет стажа.