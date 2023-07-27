Кто может выйти на пенсию раньше

Вне зависимости от профессиональной деятельности и других обстоятельств на пенсию в 50 лет могут выйти многодетные мамы. Для этого нужно:

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родить пять или более детей;

иметь 15 лет страхового стажа.

Заметьте! Такая опция доступна только женщинам, поэтому если многодетная мама не выйдет на пенсию в 50 лет, вместо нее на отдых не может уйти отец семьи.

Чтобы оформить пенсию, нужны следующие документы:

документ, удостоверяющий личность;

документ, удостоверяющий приобретенный страховой стаж;

свидетельства рождения детей или их паспорта.

Заявление о назначении досрочной пенсии можно подать в орган ПФУ в срок не ранее чем за один месяц до 50-летия и желательно не позднее трех месяцев со дня достижения этого возраста.

Кто не сможет выйти на пенсию в 60 лет

В 2023 году, чтобы выйти на пенсию в 60 лет нужно наработать 30 лет страхового стажа. Однако ежегодно требования к стажу растут на 1 год, поэтому уже в 2028 году он составит 35 лет.

Ввиду того, что средний стаж украинцев этого возраста составляет 32 года, через 5 лет большинство граждан не сможет выйти на пенсию так рано. Им придется ждать 63 или 65 лет, но требования к этому возрасту тоже растут.

Для 63 лет требуется:

в 2023 году – от 20 до 30 лет стажа;

в 2024 году – от 21 до 31 года стажа;

в 2025 году – от 22 до 32 лет стажа;

в 2026 году – от 23 до 33 лет стажа;

в 2027 году – от 24 до 34 лет стажа;

в 2028 году – от 25 до 35 лет стажа.

Чтобы выйти в 65 лет, нужно: