Хто може вийти на пенсію раніше

Незалежно від професійної діяльності та інших обставин на пенсію у 50 років можуть вийти багатодітні мами. Для цього потрібно:

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народити п'ять або більше дітей;

мати 15 років страхового стажу.

Зауважте! Така опція доступна лише для жінок, тому якщо багатодітна мама не вийде на пенсію у 50 років, замість неї на відпочинок не може піти батько родини.

Щоб оформити пенсію потрібні такі документи:

документ, що посвідчує особу;

документ, що засвідчує набутий страховий стаж;

свідоцтва про народження дітей чи їхні паспорти.

Заяву про призначення дострокової пенсії можна подати до органу ПФУ в термін не раніше, ніж за один місяць до 50-річчя і бажано не пізніше трьох місяців з дня досягнення цього віку.

Хто не зможе вийти на пенсію у 60 років

У 2023 році, щоб вийти на пенсію у 60 років потрібно напрацювати 30 років страхового стажу. Проте щороку вимоги до стажу зростають на 1 рік, тому вже у 2028 році він становитиме – 35 років.

Зважаючи, що середній стаж українців цього віку становить 32 роки, через 5 років більшість громадян не зможе вийти на пенсію так рано. Їм доведеться чекати 63 або 65 років, але вимоги до цього віку теж ростуть.

Для 63 років потрібно:

у 2023 році – від 20 до 30 років стажу;

у 2024 році – від 21 до 31 року стажу;

у 2025 році – від 22 до 32 років стажу;

у 2026 році – від 23 до 33 років стажу;

у 2027 році – від 24 до 34 років стажу;

у 2028 році – від 25 до 35 років стажу.

Щоб вийти у 65 років потрібно: