Зовсім скромні виплати: яка пенсія в українців без стажу

Українці, які усе життя пропрацювали офіційно, не зможуть отримувати повноцінну пенсію. Попри це деякі виплати вони все ж отримають.

Яка пенсія у людей без стажу

Особи, які не напрацювали навіть 15 років офіційного страхового стажу, все одно отримуватимуть виплати від держави. Зокрема вони можуть розраховувати на виплату прив'язану до прожиткового мінімуму – 2 361 гривню.

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Така пенсія буде доступною не з 60, а з 63 років.

Проте особи, які взагалі не мають стажу, не отримуватимуть пенсію взагалі. Їм призначать допомогу від держави у розмірі прожиткового мінімуму, але лише з 65 років.

Такі виплати суттєво не будуть зростати навіть після індексації. Проте на них чекають наступні надбавки:

від 70 до 74 років включно – 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Скільки стажу потрібно, щоб вийти на пенсію у 2024 році

Щоб вийти на пенсію у 60 років необхідно напрацювати 31 рік страхового стажу. Якщо стажу недостатньо, тоді наступного разу така можливість з'явиться у 63 роки, де цьогоріч потрібно 21 рік стажу.

Щороку вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію у 60 та 63 роки зростають на рік. Так триватиме до 2028 року.

Вимоги до стажу для 65-річних осіб залишаються незмінними – 15 років.