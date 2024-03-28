Перерахунок пенсій для пенсіонерів, що працюють

Вже з 1 квітня відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів з урахуванням їх оновленого страхового стажу. При цьому, працюючим пенсіонерам, які отримують пенсію за вислугу років, такий перерахунок буде проведено у разі, якщо вони досягли пенсійного віку.

Читайте також: Війна, ЧАЕС та інвалідність : за яких обставин на пенсію можна піти достроково

Якщо ж після призначення пенсії пенсіонер набув менш як 24 місяці страхового стажу, то перерахунок пенсії проводиться не раніше ніж через 2 роки після призначення пенсії. Відповідно, з урахуванням набутого страхового стажу та із заробітної плати, з якої було обчислено пенсію.

Важливо! У разі працевлаштування або звільнення з роботи, тобто зміни статусу пенсіонера на працюючий чи не працюючий, слід повідомляти про це ПФУ.

Який розмір підвищення пенсій

Щодо розміру підвищення пенсій після перерахунку, то воно в кожного пенсіонера індивідуальне. Річ у тім, що у формулі для обчислення страхової пенсії, визначеній законом, збільшується коефіцієнт страхового стажу або коефіцієнт страхового стажу та заробітної плати (за доцільності).

Зверніть увагу! Розмір підвищення залежить від того, який страховий стаж вже має людина та який заробіток одержувала в період роботи.

При цьому, нагадаємо, що якщо особа працює, то її пенсія не перераховується в зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму.