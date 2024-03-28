Перерасчет пенсий для работающих пенсионеров,

Уже с 1 апреля состоится автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров с учетом их обновленного страхового стажа. При этом, работающим пенсионерам, которые получают пенсию за выслугу лет, такой перерасчет будет проведен в случае, если они достигли пенсионного возраста.

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Если же после назначения пенсии пенсионер приобрел менее 24 месяцев страхового стажа, то перерасчет пенсии производится не ранее чем через 2 года после назначения пенсии. Соответственно, с учетом приобретенного страхового стажа и с заработной платы, с которой была исчислена пенсия.

Важно! В случае трудоустройства или увольнения с работы, то есть изменения статуса пенсионера на работающий или не работающий, следует сообщать об этом ПФУ.

Какой размер повышения пенсий

Относительно размера повышения пенсий после перерасчета, то оно у каждого пенсионера индивидуальное. Дело в том, что в формуле для исчисления страховой пенсии, определенной законом, увеличивается коэффициент страхового стажа или коэффициент страхового стажа и заработной платы (при целесообразности).

Обратите внимание! Размер повышения зависит от того, какой страховой стаж уже имеет человек и какой заработок получал в период работы.

При этом, напомним, что если лицо работает, то его пенсия не пересчитывается в связи с ростом прожиточного минимума.