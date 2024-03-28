Хто може піти на пенсію достроково

Особи, які можуть вийти на пенсію достроково, визначаються статтею 115 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". До них належать:

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дружини або чоловіки загиблих військовослужбовців і співробітників органів внутрішніх справ, які не вступили в повторний шлюб, а також батьки таких осіб;

учасники ліквідації аварії на ЧАЕС;

воїни-інтернаціоналісти, які воювали в Афганістані;

інваліди I групи з порушеннями зору, але не раніше ніж за 10 років для чоловіків і за 15 років для жінок до досягнення пенсійного віку;

матері 5 або більше дітей, які виховали їх до 8-річного віку, а також матері інвалідів з дитинства;

військовослужбовці та співробітники органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях, а також ті, хто отримав інвалідність під час виконання обов’язків служби;

особи передпенсійного віку трудовий договір з якими було розірвано у зв’язку з виявленою невідповідністю працівника за станом здоров’я;

громадяни, які відпрацювали не менше 15 календарних років на Крайній Півночі або не менше 20 календарних років у місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі;

люди, які страждають на гіпофізарний нанізм (ліліпути) та інші.

Які документи знадобляться

Щоб оформити таку пенсію, треба написати відповідну заяву та надати наступні документи:

посвідчення особи;

трудова книжка або інші документи, що підтверджують загальний і пільговий стаж роботи;

ІПН;

довідка про доходи (за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу роботи підряд до 1 липня 2000 року, незалежно від перерв, і за весь період такого стажу починаючи з 1 липня 2000 року, а в разі, якщо законодавством передбачено необхідність підтвердження заробітку за даними системи персоніфікованого обліку).

Додатково може знадобитися: