Чому зростуть виплати у квітні
З 1 квітня мінімальна зарплата в Україні має зрости до 8 тисяч гривень. Зараз цей показник становить 7 100 гривень.
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Гарантована виплата громадян старше 65 років, які мають повний стаж, рівна 40% від мінімальної зарплати. Відповідно, з квітня мінімум цієї пенсії складатиме уже 3 200 гривень.
Також зміняться пенсійні виплати працюючих пенсіонерів. Ці громадяни отримають надбавку за кожен додатковий рік стажу.
У кого ще зростуть квітневі пенсії
Збільшаться виплати пенсіонерів, які досягли віку 70 років. Зростання пенсії відбудеться завдяки нарахуванню вікової доплати. Зараз розмір цієї надбавки такий:
- громадяни від 70 до 74 років включно мають додатково 300 гривень;
- від 75 до 79 років – 456 гривень;
- від 80 років – 570 гривень.
Така надбавка додається до пенсії автоматично. Основною умовою є те, що чинна пенсійна виплата громадянина менше за 10 340,35 гривні.