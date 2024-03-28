Почему вырастут выплаты в апреле

С 1 апреля минимальная зарплата в Украине должна вырасти до 8 тысяч гривен. Сейчас этот показатель составляет 7 100 гривен.

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Гарантированная выплата граждан старше 65 лет, которые имеют полный стаж, равна 40% от минимальной зарплаты. Соответственно, с апреля минимум этой пенсии будет составлять уже 3 200 гривен.

Также изменятся пенсионные выплаты работающих пенсионеров. Эти граждане получат надбавку за каждый дополнительный год стажа.

У кого еще вырастут апрельские пенсии

Увеличатся выплаты пенсионеров, достигших возраста 70 лет. Рост пенсии произойдет благодаря начислению возрастной доплаты. Сейчас размер этой надбавки такой:

  • граждане от 70 до 74 лет включительно имеют дополнительно 300 гривен;
  • от 75 до 79 лет – 456 гривен;
  • от 80 лет – 570 гривен.

Такая надбавка добавляется к пенсии автоматически. Основным условием является то, что действующая пенсионная выплата гражданина меньше 10 340,35 гривен.