Про це повідомив високопосадовець ЄС "офф рекордс", передає кореспондентка 24 Каналу з Брюсселя.
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Дискусія була дуже позитивною, і держави-члени широко привітали пропозицію, зроблену Високим представником і Комісією, в тому числі щодо використання прибутку на військові цілі на 90% через Європейський фонд миру,
– сказав співрозмовник.
Технічна робота розпочнеться наступного тижня після Великодніх свят у Євросоюзі. Посли знов повернуться до цього питання під час зустрічі 15 квітня.
На що можуть піти прибутки від активів російського ЦБ
- 90% буде направлено до Європейського фонду миру на додачу до вже виділених 5 мільярдів євро на 2024 рік, аби посилити військову підтримку України.
- 10% – спрямують до нового бюджету ЄС, звідки кошти перенаправлять на потреби реконструкції України, а також на збільшення потужностей української оборонної промисловості.