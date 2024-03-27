Про це повідомив високопосадовець ЄС "офф рекордс", передає кореспондентка 24 Каналу з Брюсселя.

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Дискусія була дуже позитивною, і держави-члени широко привітали пропозицію, зроблену Високим представником і Комісією, в тому числі щодо використання прибутку на військові цілі на 90% через Європейський фонд миру,

– сказав співрозмовник.

Технічна робота розпочнеться наступного тижня після Великодніх свят у Євросоюзі. Посли знов повернуться до цього питання під час зустрічі 15 квітня.

Нагадаємо! Україна розраховує отримати прибутки від заморожених активів російського Центробанку. Мовиться про близько 3 мільрда євро.

На що можуть піти прибутки від активів російського ЦБ