Що пропонує ЄС

Тож податок на непередбачений прибуток, отриманий від іммобілізованих резервів російського Центробанку, застосують, аби мати змогу використати десь 3 мільярди євро в рік на користь України. Зокрема на фінансування поставок зброї та розвиток оборонної промисловості.

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Ще не визначена частка надходжень, отриманих після 15 лютого, перераховуватиметься до ЄС двічі на рік, поки санкції з Росії не знімуть. Кошти спрямують до Європейського фонду миру та фонду ЄС для України в бюджеті Євросоюзу.

Зауважте! Частина грошей залишиться в центральних депозитаріях, що зберігатимуть їх для покриття витрат на управління активами та будь-яких ризиків, зокрема можливу помсту з боку Росії.

Витрати та податок вираховуватимуть також і з доходів до того, як вони будуть перераховані. Сума може скласти 3 мільярдів євро чистого прибутку на рік.

Неочікувані та надзвичайні доходи, отримані центральним депозитарієм цінних паперів до 15 лютого 2024 року, повинні бути використані в першу чергу для покриття відповідних витрат,

– йдеться у документі про реалізацію ризиків.

Нагадаємо! Більшу частину російських активів заморозили через бельгійський кліринговий центр Euroclear. Минулого року прибуток склав близько 4,4 мільярда євро. Гроші, отримані ще раніше, будуть тимчасово утримуватися – 5 років.

Мають бути встановлені умови для передачі ЄС сум, які тимчасово утримуються, коли в них більше немає необхідності,

– також вказано в документі.

Цю пропозицію ще раз обговорять лідери ЄС наприкінці тижня. Щоб вона була прийнята, за неї мають проголосувати одностайно.