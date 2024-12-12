Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю міністра США Джанет Єллен для Bloomberg TV.

Цікаво Пентагон дає Україні "воєнний Starlink" – Starshield: що це та як допоможе у війні з Росією

Україна отримає 20 мільярдів доларів кредиту від США

Єллен пояснила, що Україна отримає позику в розмірі 20 мільярдів доларів від США. Гроші виплачуватимуть за рахунок російських активів, а не з податків американських громадян, тому нова адміністрація Трампа не зможе заблокувати чи змінити виплати.

Ми перерахували 20 мільярдів доларів, які є внеском США до цього кредитного пакета Світового банку, до фонду фінансового посередника, який був створений для того, щоб спрямовувати ці гроші з часом у координації з нашими союзниками на потреби України,

– повідомила чинна міністерка США.

Довідка. Улітку 2024 року країни G7 зобов'язалися надати Україні кредит у розмірі 50 мільярдів доларів. Їх будуть виділяти за рахунок прибутків із заморожених російських активів. США виділили на цю ініціативу 20 мільярдів доларів.

Посадовиця зауважила що нині Росія буквально фінансово допомагає Україні у війні. Як пояснила Єллен, кредит буде надаватися з надзвичайних прибутків, зароблених у Європі в депозитарії Euroclear.

У підсумку міністерка фінансів США наголосила, що союзники намагаються зробити все, аби зміцнити та посилити становище України. Єллен додала, що сподівається на те, що Київ та Москва погодяться сісти за стіл переговорів, аби досягти мирного рішення.

До слова, днями раніше журналісти Politico заявили, що США можуть вийти з довготривалої багатосторонньої угоди про надання Україні кредиту на суму 50 мільярдів доларів. Проте ЄС готовий компенсувати вихід США.