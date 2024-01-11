Пенсія для людей з інвалідністю I групи: які виплати у 2024 році

Повна або часткова втрата здоров’я дає людині право на отримання статусу непрацездатного та оформлення пенсії по інвалідності. Про те, які виплати передбачені для I групи - читайте далі.

Які виплати отримують люди з інвалідністю I групи

Розмір виплат для осіб з інвалідністю з дитинства визначається відсотками від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

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Оскільки перша група інвалідності – повністю непрацездатні особи, що потребують постійної опіки, то сума виплат становить 100%. Станом на 1 січня 2024 року — це 2361 гривня.

Перша група інвалідності має дві підгрупи – А та Б. Вони відрізняються ступенем важкості порушень функцій організму. Належність до першої чи другої підгруп впливає на розмір виплат.

Водночас є надбавки за догляд за особою з інвалідністю першої групи:

підгрупи А — 200% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (на 1 січня 2024 року — 4 722 гривні);

підгрупи Б — 100% (2 361 гривня).

Коли призначається пенсія по інвалідності

Пенсія з інвалідності призначається, якщо людина втратила повну або часткову працездатність внаслідок хвороби, а також каліцтва, не пов’язаного з роботою та інвалідності з дитинства.

Причину виникнення проблем із здоров'ям, групу, час настання інвалідності і термін, на який вона встановлюється, визначають органи медико-соціальної експертизи (МСЕК) або спеціальні комісії.

Як відомо, розмір пенсії з інвалідності призначається в таких розмірах:

особам з інвалідністю І групи – 100% пенсії за віком,

особам з інвалідністю ІІ групи – 90% пенсії за віком,

особам з інвалідністю ІІІ групи – 50% пенсії за віком.

Проте,, передбаченого статтею 32 Закону України.

При цьому, згідно із законодавством України, якщо громадянин отримує пенсію з інвалідності – то до стажу додатково зараховується період від дня встановлення інвалідності до дня досягнення пенсійного віку.