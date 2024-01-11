Пенсія для людей з інвалідністю I групи: які виплати у 2024 році
Джерело:ПФУ
Повна або часткова втрата здоров’я дає людині право на отримання статусу непрацездатного та оформлення пенсії по інвалідності. Про те, які виплати передбачені для I групи - читайте далі.
Які виплати отримують люди з інвалідністю I групи
Розмір виплат для осіб з інвалідністю з дитинства визначається відсотками від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
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Оскільки перша група інвалідності – повністю непрацездатні особи, що потребують постійної опіки, то сума виплат становить 100%. Станом на 1 січня 2024 року — це 2361 гривня.Зауважте! Перша група інвалідності має дві підгрупи – А та Б. Вони відрізняються ступенем важкості порушень функцій організму. Належність до першої чи другої підгруп впливає на розмір виплат.
Водночас є надбавки за догляд за особою з інвалідністю першої групи:
- підгрупи А — 200% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (на 1 січня 2024 року — 4 722 гривні);
- підгрупи Б — 100% (2 361 гривня).
Коли призначається пенсія по інвалідності
Пенсія з інвалідності призначається, якщо людина втратила повну або часткову працездатність внаслідок хвороби, а також каліцтва, не пов’язаного з роботою та інвалідності з дитинства.
Як відомо, розмір пенсії з інвалідності призначається в таких розмірах:
- особам з інвалідністю І групи – 100% пенсії за віком,
- особам з інвалідністю ІІ групи – 90% пенсії за віком,
- особам з інвалідністю ІІІ групи – 50% пенсії за віком.
При цьому, згідно із законодавством України, якщо громадянин отримує пенсію з інвалідності – то до стажу додатково зараховується період від дня встановлення інвалідності до дня досягнення пенсійного віку.Зауважте! Якщо людині встановили інвалідність після досягнення пенсійного віку, тобто після 60 років, то вона може обрати, які виплати отримуватиме: за віком чи за інвалідністю.