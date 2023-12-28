У якому випадку вигідно змінювати вид пенсії
Якщо у пенсіонера інвалідність III групи, то у такому разі, якщо є достатньо страхового стажу – пенсія за віком виходить вигіднішою, ніж пенсія з інвалідності III групи.
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Тобто, якщо особа з III групою інвалідності отримує 50% пенсії за віком — 1 934 гривень, в той час, як мінімальний розмір виплат за віком — 2 600 гривень для осіб із відповідним стажем.
Проте, якщо у пенсіонера інвалідність І чи ІІ групи, то у цьому разі ймовірність того, що пенсія по інвалідності буде вигіднішою, ніж пенсія за віком - доволі висока, адже розмір виплат буде більшим.
Водночас переведення з одного виду пенсії на інший відбувається з дати подачі заяви за матеріалами пенсійної справи та з урахуванням додаткових документів про стаж або стаж та заробіток, які не враховані у пенсійній справі, у тому числі після призначення пенсії.
Коли призначається пенсія
Пенсія по інвалідності
Пенсія з інвалідності призначається, якщо людина втратила повну або часткову працездатність внаслідок хвороби, а також каліцтва, не пов’язаного з роботою та інвалідності з дитинства.
Як відомо, розмір пенсії з інвалідності призначається в таких розмірах:
- особам з інвалідністю І групи – 100% пенсії за віком,
- особам з інвалідністю ІІ групи – 90% пенсії за віком,
- особам з інвалідністю ІІІ групи – 50% пенсії за віком.
Проте, за наявності страхового стажу, передбаченого статтею 32 Закону України.
При цьому, згідно із законодавством України, якщо громадянин отримує пенсію з інвалідності – то до стажу додатково зараховується період від дня встановлення інвалідності до дня досягнення пенсійного віку.
Пенсія за віком
Пенсія за віком призначається людині з дня настання у неї пенсійного віку. Право вийти на пенсію у цьому віці мають люди, страховий стаж яких становить не менше 30 років.
В цьому випадку, розмір пенсії залежить від тривалості стажу та розміру заробітної плати. Мінімальний розмір пенсії за наявності у чоловіків 35 років страхового стажу, а в жінок 30 років встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму, а саме — 2 093 гривні.