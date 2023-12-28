У якому випадку вигідно змінювати вид пенсії

Якщо у пенсіонера інвалідність III групи, то у такому разі, якщо є достатньо страхового стажу – пенсія за віком виходить вигіднішою, ніж пенсія з інвалідності III групи.

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Тобто, якщо особа з III групою інвалідності отримує 50% пенсії за віком — 1 934 гривень, в той час, як мінімальний розмір виплат за віком — 2 600 гривень для осіб із відповідним стажем.

Зверніть увагу! Стаття 10 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" дозволяє людині, яка має право на різні види пенсій обрати лише один з них – за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника.

Проте, якщо у пенсіонера інвалідність І чи ІІ групи, то у цьому разі ймовірність того, що пенсія по інвалідності буде вигіднішою, ніж пенсія за віком - доволі висока, адже розмір виплат буде більшим.

Водночас переведення з одного виду пенсії на інший відбувається з дати подачі заяви за матеріалами пенсійної справи та з урахуванням додаткових документів про стаж або стаж та заробіток, які не враховані у пенсійній справі, у тому числі після призначення пенсії.

Коли призначається пенсія

Пенсія по інвалідності

Пенсія з інвалідності призначається, якщо людина втратила повну або часткову працездатність внаслідок хвороби, а також каліцтва, не пов’язаного з роботою та інвалідності з дитинства.

Як відомо, розмір пенсії з інвалідності призначається в таких розмірах:

особам з інвалідністю І групи – 100% пенсії за віком,

особам з інвалідністю ІІ групи – 90% пенсії за віком,

особам з інвалідністю ІІІ групи – 50% пенсії за віком.

Проте, за наявності страхового стажу, передбаченого статтею 32 Закону України.

При цьому, згідно із законодавством України, якщо громадянин отримує пенсію з інвалідності – то до стажу додатково зараховується період від дня встановлення інвалідності до дня досягнення пенсійного віку.

Зауважте! Якщо пенсіонер хоче перейти на пенсію за віком, то додатковий стаж не враховуватиметься та не додається до загального стажу.

Пенсія за віком

Пенсія за віком призначається людині з дня настання у неї пенсійного віку. Право вийти на пенсію у цьому віці мають люди, страховий стаж яких становить не менше 30 років.

В цьому випадку, розмір пенсії залежить від тривалості стажу та розміру заробітної плати. Мінімальний розмір пенсії за наявності у чоловіків 35 років страхового стажу, а в жінок 30 років встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму, а саме — 2 093 гривні.