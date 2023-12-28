В каком случае выгодно изменять вид пенсии

Если у пенсионера инвалидность III группы, то в таком случае, если достаточно страхового стажа – пенсия по возрасту получается более выгодной, чем пенсия по инвалидности III группы.

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То есть, если лицо с III группой инвалидности получает 50% пенсии по возрасту – 1 934 гривен, в то время как минимальный размер выплат по возрасту 2 600 гривен для лиц с соответствующим стажем.

Обратите внимание! Статья 10 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" разрешает человеку, имеющему право на разные виды пенсий выбрать только один из них – по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца.

Однако, если у пенсионера инвалидность I или II группы, то в этом случае вероятность того, что пенсия по инвалидности будет более выгодной, чем пенсия по возрасту - достаточно высока, ведь размер выплат будет больше.

В то же время перевод с одного вида пенсии на другой происходит с даты подачи заявления по материалам пенсионного дела и с учетом дополнительных документов о стаже или стаже и заработке, которые не учтены по пенсионному делу, в том числе после назначения пенсии.

Когда назначается пенсия

Пенсия по инвалидности

Пенсия по инвалидности назначается, если человек потерял полную или частичную трудоспособность в результате болезни, а также увечья, не связанного с работой и инвалидности с детства.

Как известно, размер пенсии по инвалидности назначается в следующих размерах:

лицам с инвалидностью I группы – 100% пенсии по возрасту,

лицам с инвалидностью II группы – 90% пенсии по возрасту,

лицам с инвалидностью ІІІ группы – 50% пенсии по возрасту.

Тем не менее, при наличии страхового стажа, предусмотренного статьей 32 Закона Украины

При этом согласно законодательству Украины, если гражданин получает пенсию по инвалидности – то в стаж дополнительно засчитывается период со дня установления инвалидности до дня достижения пенсионного возраста.

Заметьте! Если пенсионер хочет перейти на пенсию по возрасту, то дополнительный стаж не будет учитываться и не добавляется в общий стаж.

Пенсия по возрасту

Пенсия по возрасту назначается человеку со дня наступления у него пенсионного возраста. Право выйти на пенсию в этом возрасте имеют люди, страховой стаж которых составляет не менее 30 лет.

В этом случае размер пенсии зависит от продолжительности стажа и размера заработной платы. Минимальный размер пенсии при наличии у мужчин 35 лет страхового стажа, а у женщин 30 лет устанавливается в размере прожиточного минимума, а именно - 2093 гривны.