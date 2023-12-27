Какую надбавку смогут получить украинцы
Минсоцполитики совместно с ООН продолжают оказывать соцпомощь нуждающимся украинцам. Речь идет о тех, кто больше всего пострадал в результате военных действий.
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В частности, прибавку к пенсии от ООН уже получили 278 тысяч пенсионеров. Общая сумма пособия составила 609 миллионов гривен.
Сейчас надбавку будут получать 350 тысяч украинцев, обладающих инвалидностью. Каким еще требованиям должен отвечать получатель новой надбавки:
- проживание на прифронтовой территории и в зоне активных боевых действий;
- отсутствие статуса ВПЛ;
- ежемесячные выплаты менее 3 250 гривен;
- отсутствие другой международной денежной помощи.
Какие пенсии по инвалидности сейчас
На пенсии по инвалидности влияют возрастные выплаты. До конца 2023 года соотношение остается следующим:
- 100% от пенсии по возрасту получают граждане с инвалидностью I группы;
- 90% – ІІ группа;
- 50% – ІІІ группа.
Правительство учредило минимумы ниже которых выплаты быть не могут:
- лица с I группой инвалидности должны получать не менее 2 300 гривен;
- ІІ и ІІІ группа инвалидности, при условии, что лицо не работает – 2 100 гривен;
- ІІ и ІІІ группа, если граждане продолжают работать – 2 093 гривны.