Яку надбавку зможуть отримати українці
Мінсоцполітики спільно з ООН продовжують надавати соцдопомогу потребуючим українцям. Йдеться про тих, хто найбільше постраждав внаслідок військових дій.
Читайте також Поверненню не підлягає: в Україні оновлять список товарів без права на обмін в магазинах
Зокрема, надбавку до пенсії від ООН уже отримали 278 тисяч пенсіонерів. Загальна сума допомоги склала 609 мільйонів гривень.
Зараз надбавку будуть отримувати 350 тисяч українців, які мають інвалідність. Яким ще вимогам має відповідати отримувач нової надбавки:
- проживання на прифронтовій території та у зоні активних бойових дій;
- відсутність статусу ВПО;
- щомісячні виплати менш як 3 250 гривень;
- відсутність іншої міжнародної грошової допомоги.
Які пенсії по інвалідності зараз
На пенсії по інвалідності впливають вікові виплати. До кінця 2023 року співвідношення залишається таким:
- 100% від пенсії за віком отримують громадяни з інвалідністю І групи;
- 90% – ІІ група;
- 50% – ІІІ група.
Уряд встановив мінімуми нижче яких виплати бути не можуть:
- особи з І групою інвалідності мають отримувати щонайменше 2 300 гривень;
- ІІ та ІІІ група інвалідності, за умови, що особа не працює – 2 100 гривень;
- ІІ та ІІІ група, якщо громадяни продовжують працювати – 2 093 гривні.