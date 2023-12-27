Які товари хочуть включити до списку
Тож до товарів, які не підлягатимуть обміну та поверненню у магазинах, можуть віднести:
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- Харчові продукти.
- Лікарські засоби.
- Засоби особистої гігієни, косметична продукція (у тому числі парфумерна), мийні засоби без упаковки, яка перешкоджає вільному доступу до таких товарів.
- Товари, нарізані або розкроєні під розмір, визначений споживачем.
- Ювелірні вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.
- Тютюн, тютюнові вироби, трав’яні вироби для куріння, пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, електронні сигарети, заправні контейнери та рідини, що використовуються в електронних сигаретах, мундштуки, люльки, сигаретний папір, фільтри, що використовуються для вживання тютюнових виробів.
Чому хочуть запровадити зміни
У пояснювальній записці написано, що такі зміни сформовані на основі законодавчих актів ЄС у сфері захисту прав споживачів, які спрямовані на врегулювання питань, пов’язаних з обміном (поверненням) товарів, відмовою у такому праві, а також питань, пов’язаних з гарантіями для споживачів.
Ураховуючи викладене, перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню), затверджений постановою Кабінету міністрів України від 19.03.1994 № 172, потребує приведення у відповідність до закону,
– йдеться у записці.