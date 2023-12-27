Які товари хочуть включити до списку

Тож до товарів, які не підлягатимуть обміну та поверненню у магазинах, можуть віднести:

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Харчові продукти.

Лікарські засоби.

Засоби особистої гігієни, косметична продукція (у тому числі парфумерна), мийні засоби без упаковки, яка перешкоджає вільному доступу до таких товарів.

Товари, нарізані або розкроєні під розмір, визначений споживачем.

Ювелірні вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

Тютюн, тютюнові вироби, трав’яні вироби для куріння, пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, електронні сигарети, заправні контейнери та рідини, що використовуються в електронних сигаретах, мундштуки, люльки, сигаретний папір, фільтри, що використовуються для вживання тютюнових виробів.

Чому хочуть запровадити зміни

У пояснювальній записці написано, що такі зміни сформовані на основі законодавчих актів ЄС у сфері захисту прав споживачів, які спрямовані на врегулювання питань, пов’язаних з обміном (поверненням) товарів, відмовою у такому праві, а також питань, пов’язаних з гарантіями для споживачів.

Ураховуючи викладене, перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню), затверджений постановою Кабінету міністрів України від 19.03.1994 № 172, потребує приведення у відповідність до закону,

– йдеться у записці.

Нагадаємо! Ще у червні 2023 року Верховна Рада ухвалила закон "Про захист прав споживачів". Усі товари заборонені до обміну визначені статтею 5 цього закону.