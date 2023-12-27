Де найбільше платять за каву

Відповідно до статистики, середня ціна на стандартну чашку еспресо в Україні зросла з 20,08 гривень у лютому 2022 року до 29,45 гривні у грудні 2023 року. Тобто з початку повномасштабного вторгнення, ціна на каву виросла на 46%.

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Індекс Еспресо використовують для того аби на прикладі стандартної чашки еспресо проаналізувати як змінюється економічна ситуація в світі. До того ж порівнюючи середні значення у окремих регіонах, можна прослідкувати наскільки відрізняється рівень життя місцевого населення.

Останні дані в Україні демонструють, що найменше еспресо коштує у Хмельницькій області – 20,53 гривні. Найбільше платять за каву у Запорізькій області – 36,93 гривні.

Цікаво, що у кавовій столиці Україні – Львові, еспресо в середньому коштує 29,23 гривні, а в Києві ціна тримається на рівні – 29,58 гривні. При цьому у Київській області значення трохи вище – 29,61 гривні.

Чому зросла ціна на каву