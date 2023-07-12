Темпи зростання цін нижчі, ніж очікувалося
За даними Державної служби статистики споживча інфляція в Україні у річному вимірі сповільнилася з 15,3% до 12,8% у червні.
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На це впливає уповільнення інфляції, яка, своєю чергою, зумовлена більшою пропозицією продовольства та пального. На це вплинули ще й зниженням світових цін на товарних ринках та поліпшенням інфляційних і курсових очікувань.
Як пояснюють в Нацбанку, потенціал до зниження інфляції зберігається й надалі. Втім вже помірнішими темпами. Залишаються на високому рівні ризики щодо посилення проінфляційного тиску, зокрема через руйнування інфраструктури та екологічні теракти з боку Росії на Каховській ГЕС.
На які товари сповільнилося зростання
- На оброблені продовольчі товари,
- На овочі та фрукти,
- Повільніше зростали ціни на хліб та хлібопродукти,
- Нижчими темпами дорожчали молочні продукти, а соняшникова олія в річному вимірі подешевшала,
- Впали темпи зростання на продукти, які мають значну частку імпорту в собівартості, зокрема на рибні вироби.
- Сповільнилися темпи зростання цін й на непродовольчі товари – до 12,2% у річному вимірі. Йдеться про меблі, побутову техніку, посуд, одяг і взуття, автомобілі, електроніку та товари особистого догляду.
- Повільніше дорожчали послуги кафе та ресторанів, медичних закладів, салонів краси та ветеринарних клінік.
- Крупи та борошно повільніше зростали на тлі низьких експортних цін та достатніх запасів зернових,
- Крім того, сповільнилося подорожчання цукру під впливом зменшення світових цін та достатньої пропозиції на внутрішньому ринку тощо.