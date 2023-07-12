Темпи зростання цін нижчі, ніж очікувалося

За даними Державної служби статистики споживча інфляція в Україні у річному вимірі сповільнилася з 15,3% до 12,8% у червні.

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Зверніть увагу! У місячному вимірі ціни зросли на 0,8%. Порівняно з квітневими прогнозами Нацбанку зараз фактичні темпи зростання суттєво нижчі.

На це впливає уповільнення інфляції, яка, своєю чергою, зумовлена більшою пропозицією продовольства та пального. На це вплинули ще й зниженням світових цін на товарних ринках та поліпшенням інфляційних і курсових очікувань.

Як пояснюють в Нацбанку, потенціал до зниження інфляції зберігається й надалі. Втім вже помірнішими темпами. Залишаються на високому рівні ризики щодо посилення проінфляційного тиску, зокрема через руйнування інфраструктури та екологічні теракти з боку Росії на Каховській ГЕС.

На які товари сповільнилося зростання

На оброблені продовольчі товари,

На овочі та фрукти,

Повільніше зростали ціни на хліб та хлібопродукти,

Нижчими темпами дорожчали молочні продукти, а соняшникова олія в річному вимірі подешевшала,

Це відбулося на тлі зниження світових цін та слабкого попиту, а також невизначеності щодо обмеження експорту до сусідніх країн ЄС.

Впали темпи зростання на продукти, які мають значну частку імпорту в собівартості, зокрема на рибні вироби.

Сповільнилися темпи зростання цін й на непродовольчі товари – до 12,2% у річному вимірі. Йдеться про меблі, побутову техніку, посуд, одяг і взуття, автомобілі, електроніку та товари особистого догляду.

Повільніше дорожчали послуги кафе та ресторанів, медичних закладів, салонів краси та ветеринарних клінік.

Цікаво, що у Нацбанку повідомили, що прискорилося подорожчання послуг готелів, телекомунікаційних, фінансових та страхових компаній. Це спричинено відображенням понесених раніше витрат й поступовим відновленням попиту.