У травні, за даними Держстату, найбільше подорожчали яблука та овочі. А подешевшали – яйця та крупи.

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Нагадуємо, що у 2022 році найбільший ріст вартості спостерігався серед овочів, яєць, круп та риби.

На скільки зросли ціни на продукти

Як ще раніше розповідав 24 Каналу директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Юрій Лупенко, у квітні лідерами зростання цін були морква (+96,5%), капуста білокачанна (+83,5%) та цибуля ріпчаста (+72%). Відтак за статистикою у травні:

Капуста подорожчала на 58,0% до 37,6 гривні за кілограм,

Таке зростання ціни пов'язують із появою овочів нового врожаю.

Яблука подорожчали на 36,0% – до 29,8 гривні,

Морква на 24,5% – до 54,7 гривні.

Зверніть увагу, що продукти, які подешевшали – яйця та крупи. За десяток яєць тепер доведеться віддати до 44,5 гривні (подешевшали на 23,0%). А за гречану крупу – до майже 56 гривень (подешевшала на 6,5%). Інші крупи теж впали в ціні.

Алкоголь та сигарети подорожчали теж

Найсуттєвіше подорожчало пиво – аж на майже 2%. Вино та сигарети зросли на 1%, а горілка – на 09%.