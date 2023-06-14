У травні, за даними Держстату, найбільше подорожчали яблука та овочі. А подешевшали – яйця та крупи.
Читайте також Чи буде в Україні критичний дефіцит продуктів через підрив Каховської ГЕС
На скільки зросли ціни на продукти
Як ще раніше розповідав 24 Каналу директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Юрій Лупенко, у квітні лідерами зростання цін були морква (+96,5%), капуста білокачанна (+83,5%) та цибуля ріпчаста (+72%). Відтак за статистикою у травні:
- Капуста подорожчала на 58,0% до 37,6 гривні за кілограм,
- Яблука подорожчали на 36,0% – до 29,8 гривні,
- Морква на 24,5% – до 54,7 гривні.
Зверніть увагу, що продукти, які подешевшали – яйця та крупи. За десяток яєць тепер доведеться віддати до 44,5 гривні (подешевшали на 23,0%). А за гречану крупу – до майже 56 гривень (подешевшала на 6,5%). Інші крупи теж впали в ціні.
Алкоголь та сигарети подорожчали теж
Найсуттєвіше подорожчало пиво – аж на майже 2%. Вино та сигарети зросли на 1%, а горілка – на 09%.
- горілка подорожчала до 120 гривень за пляшку 0,5 літра,
- столові вина українських марок – до 107 гривень за пляшку 0,7 літра,
- пиво подорожчало до 31 гривні за пляшку 0,5 літра,
- сигарети преміум-класу – до 87,8 гривні за пачку.