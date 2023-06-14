В мае, по данным Госстата, больше всего подорожали яблоки и овощи. А подешевели – яйца и крупы.

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Напоминаем, что в 2022 году самый большой рост стоимости наблюдался среди овощей, яиц, круп и рыбы.

На сколько выросли цены на продукты

Как еще раньше рассказывал 24 Каналу директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко, в апреле лидерами роста цен были морковь (+96,5%), капуста белокочанная (+83,5%) и лук репчатый (+72%). Следовательно, по статистике в мае:

Капуста подорожала на 58,0% до 37,6 гривны за килограмм,

Такой рост цены связывают с появлением овощей нового урожая.

Яблоки подорожали на 36,0% - до 29,8 гривны,

Морковь на 24,5% – до 54,7 гривны.

Обратите внимание, что подешевевшие продукты – яйца и крупы. За десяток яиц теперь придется отдать до 44,5 гривны (подешевели на 23,0%). А за гречневую крупу – почти до 56 гривен (подешевела на 6,5%). Остальные крупы тоже упали в цене.

Алкоголь и сигареты подорожали тоже

Самое существенное подорожало пиво – почти на 2%. Вино и сигареты выросли на 1%, а водка – на 09%.