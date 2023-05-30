По сравнению с декабрем 2022 года потребительские цены на гречневую крупу уменьшились в апреле 2023 года на 19,9%. В то же время на свеклу – на 20%. Это наиболее существенное снижение среди 33 наименований продуктов питания, цены на которые отслеживает Госстат, передает 24 Канал.

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На какие продукты цены рухнули

По словам директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академика НААН Юрия Лупенко, в апреле этого года против декабря 2022 также существенно уменьшились цены на:

  • крупы пшеничные (-7%),
  • яйца (-6,9%),
  • рис (-4,9%),
  • ячные (-3,3%),
  • манные (-2,9%) крупы,

Несколько меньше цены упали на сало (-2,3%), подсолнечное масло (-1,8%) и муку пшеничную (-1%).

Юрий Лупенко

Директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН

В то же время против марта в апреле наиболее существенно снизились цены на свеклу, яйца и гречневую крупу. Значительно меньше – на рис, подсолнечное масло, крупы пшеничные, молоко пастеризованное, картофель и т.д.

На морковь, капусту и лук цены наоборот выросли

Юрий Лупенко отметил, что лидерами роста цен в апреле текущего года стали морковь (+96,5%), капуста белокочанная (+83,5%) и лук репчатый (+72%).

Кроме того, против марта в апреле рост цен сохранился на:

  • яблоки – на +18,6%,
  • морковь – на +11%,
  • свинина – на +8,5%,
  • капуста белокочанная – на +6,9%,
  • пшено – на +3,3%,
  • молочная смесь для детского питания – на +3,1%,
  • говядина – на +2,2%.

Когда следует ожидать уменьшения цен

По словам эксперта с поступлением сезонной продукции, а это, соответственно, новый урожай, на потребительском рынке произойдет существенное снижение цен.

Как прогнозирует Юрий Лупенко, в ближайшее время следует ожидать уменьшения потребительских цен на продукты овощной группы, муку, крупы, яйца и молочные продукты.