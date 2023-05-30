Проти грудня 2022 року споживчі ціни на гречані крупи зменшились у квітні 2023 року на 19,9%. Водночас на буряк – аж на 20%. Це найбільш суттєве зниження серед 33 найменувань продуктів харчування, ціни на які відстежує Держстат, передає 24 Канал.

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На які продукти ціни обвалилися

За словами директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академіка НААН Юрія Лупенка, у квітні цього року проти грудня 2022 року також суттєво зменшилися ціни на:

  • крупи пшеничні (-7%),
  • яйця (-6,9%),
  • рис (-4,9%),
  • ячні (-3,3%),
  • манні (-2,9%) крупи,

Дещо менше ціни впали на сало (-2,3%), олію соняшникову (-1,8%) та борошно пшеничне (-1%).

Юрій Лупенко

Директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН

Водночас проти березня у квітні найсуттєвіше знизились ціни на буряк, яйця та гречані крупи. Значно менше – на рис, олію соняшникову, крупи пшеничні, молоко пастеризоване, картоплю тощо.

На моркву, капусту та цибулю ціни навпаки зросли

Юрій Лупенко зауважив, що лідерами зростання цін у квітні поточного року стали морква (+96,5%), капуста білокачанна (+83,5%) та цибуля ріпчаста (+72%).

Крім того, проти березня у квітні зростання цін збереглося на:

  • яблука – на +18,6%,
  • морква – на +11%,
  • свинина – на +8,5%,
  • капуста білокачанна – на +6,9%,
  • пшоно – на +3,3%,
  • молочна суміш для дитячого харчування – на +3,1%,
  • яловичина – на +2,2%.

Коли слід очікувати зменшення цін

За словами експерта із надходженням сезонної продукції, а це, відповідно, новий врожай, на споживчому ринку відбудеться суттєве зменшення цін.

Як прогнозує Юрій Лупенко найближчим часом слід очікувати зменшення споживчих цін на продукти овочевої групи, борошно, крупи, яйця та молочні продукти.