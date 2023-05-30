Проти грудня 2022 року споживчі ціни на гречані крупи зменшились у квітні 2023 року на 19,9%. Водночас на буряк – аж на 20%. Це найбільш суттєве зниження серед 33 найменувань продуктів харчування, ціни на які відстежує Держстат, передає 24 Канал.
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На які продукти ціни обвалилися
За словами директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академіка НААН Юрія Лупенка, у квітні цього року проти грудня 2022 року також суттєво зменшилися ціни на:
- крупи пшеничні (-7%),
- яйця (-6,9%),
- рис (-4,9%),
- ячні (-3,3%),
- манні (-2,9%) крупи,
Дещо менше ціни впали на сало (-2,3%), олію соняшникову (-1,8%) та борошно пшеничне (-1%).
Водночас проти березня у квітні найсуттєвіше знизились ціни на буряк, яйця та гречані крупи. Значно менше – на рис, олію соняшникову, крупи пшеничні, молоко пастеризоване, картоплю тощо.
На моркву, капусту та цибулю ціни навпаки зросли
Юрій Лупенко зауважив, що лідерами зростання цін у квітні поточного року стали морква (+96,5%), капуста білокачанна (+83,5%) та цибуля ріпчаста (+72%).
Крім того, проти березня у квітні зростання цін збереглося на:
- яблука – на +18,6%,
- морква – на +11%,
- свинина – на +8,5%,
- капуста білокачанна – на +6,9%,
- пшоно – на +3,3%,
- молочна суміш для дитячого харчування – на +3,1%,
- яловичина – на +2,2%.
Коли слід очікувати зменшення цін
За словами експерта із надходженням сезонної продукції, а це, відповідно, новий врожай, на споживчому ринку відбудеться суттєве зменшення цін.
Як прогнозує Юрій Лупенко найближчим часом слід очікувати зменшення споживчих цін на продукти овочевої групи, борошно, крупи, яйця та молочні продукти.