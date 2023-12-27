Как выросла цена на кофе

Согласно статистике, средняя цена на стандартную чашку эспрессо в Украине увеличилась с 20,08 гривны в феврале 2022 года до 29,45 гривны в декабре 2023 года. То есть с начала полномасштабного вторжения цена на кофе выросла на 46%.

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Индекс Эспрессо используют для того, чтобы на примере стандартной чашки эспрессо проанализировать как меняется экономическая ситуация в мире. К тому же сравнивая средние значения в отдельных регионах, можно проследить, насколько отличается уровень жизни местного населения.

Последние данные в Украине демонстрируют, что менее всего эспрессо стоит в Хмельницкой области - 20,53 гривны. Больше всех платят за кофе в Запорожской области - 36,93 гривны.

Интересно, что в кофейной столице Украине – Львове, эспрессо в среднем стоит 29,23 гривны, а в Киеве цена держится на уровне – 29,58 гривны. При этом в Киевской области значение чуть выше – 29,61 гривны.

Почему выросла цена на кофе

Нужно понимать, что цена продукта формируется в соответствии со многими факторами. В том числе и стоимостью транспортировки сырья. Регионы Украины, где наиболее усложненная логистика платят за стандартную чашку эспрессо больше всего. Преимущественно сложности возникают из-за активных боевых действий. В Донецкой области средняя цена за чашку эспрессо 35,49 гривны, в Херсонской – 35,5 гривен.