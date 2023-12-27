В России проблемы со снабжением нефти

Из-за проблем со снабжением, крупнейшему нефтепереработчику в Индии пришлось увеличить закупки нефти на Ближнем Востоке и использовать свои запасы.

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Напомним! IOC – это единственный нефтеперерабатывающий завод Индии, заключивший годовой договор с Россией на поставку различных сортов нефти. В частности, на покупку "Сокола" от "Роснефти".

В настоящее время индийские государственные нефтеперерабатывающие компании рассчитываются с Россией в дирхамах ОАЭ, ведь правительство страны посоветовало не пользоваться китайскими юанями. Однако частные компании до сих пор пользуются этой валютой из-за отсутствия альтернатив.

В связи с этим, платежи за нефть "Сокол" были приостановлены, потому что ООО "Сахалин-1" не смогло открыть счет в банке в ОАЭ для принятия оплаты в дирхамах.

Возле Индии курсируют корабли с нефтью

С конца ноября по декабрь, IOC должна была получить шесть грузов "Сокола". В число грузов входила продукция компании NS Century, которая в ноябре попала под санкции США.

Поставщик намерен поставлять сырую нефть. Надеюсь, решение будет найдено в ближайшее время,

– сообщил источник Reuters.

В настоящее время грузы в основном курсируют вблизи Индии и Шри-Ланки, а NS Century направляется в Сингапур.