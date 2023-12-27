Россия увеличит тарифы для населения
Российские СМИ сообщают, что правительственное поручение уже спустили на региональный уровень Нововведения будут введены с 1 января 2024 года.
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Ставка тарифа будет расти для потребителей, увеличивающих свое потребление ресурса. Несмотря на это, новая норма была введена по всей стране.
С какими проблемами сталкивается российская экономика
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что у России есть две основные проблемы из-за санкций Запада. Это:
- трансграничные платежи (для многих компаний);
- развитие долгосрочного финансирования.
В настоящее время российская экономика демонстрирует следующие показатели:
- снижение ВВП в годовом исчислении составило 2,5% (с 24 февраля 2022 года);
- дефицит бюджета – 3,3 триллиона рублей, что составляет 2,2% ВВП.
Украинский центр безопасности и сотрудничества тоже сообщил, что экономические показатели России в 2022 году были несколько хуже, чем в 2021 году. Поэтому можно заключить, что в этом году ослабление экономики в результате санкций не произошло.