Росія збільшить тарифи для населення
Російські ЗМІ повідомляють, що урядове доручення вже спустили на регіональний рівень. Нововведення запровадять з 1 січня 2024 року.
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Ставка тарифу зростатиме для споживачів, які збільшують своє споживання ресурсу. Попри це, нову норму ввели по усій країні.
З якими проблемами стикається російська економіка
Голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що у Росії є дві основні проблеми через санкції Заходу. Це:
- транскордонні платежі (для багатьох компаній);
- розвиток довгострокового фінансування.
Нині російська економіка демонструє наступні показники:
- зниження ВВП у річному вимірі склало 2,5% (з 24 лютого 2022 року);
- дефіцит бюджету – 3,3 трильйона рублів, що становить 2,2% ВВП.
Український центр безпеки і співпраці теж повідомив, що економічні показники Росії у 2022 році були трохи гірші ніж у 2021 році. Тож можна зробити висновок, що того року послаблення економіки внаслідок санкцій не відбулося.