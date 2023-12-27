Росія збільшить тарифи для населення

Російські ЗМІ повідомляють, що урядове доручення вже спустили на регіональний рівень. Нововведення запровадять з 1 січня 2024 року.

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Ставка тарифу зростатиме для споживачів, які збільшують своє споживання ресурсу. Попри це, нову норму ввели по усій країні.

Нагадаємо! Раніше Росія неодноразово заявляла про підвищення тарифів на газ для населення. Зокрема, з 1 липня 2024 року на 8% і ще на 8% – з 1 липня 2025 року.

З якими проблемами стикається російська економіка

Голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що у Росії є дві основні проблеми через санкції Заходу. Це:

транскордонні платежі (для багатьох компаній);

розвиток довгострокового фінансування.

Нині російська економіка демонструє наступні показники:

зниження ВВП у річному вимірі склало 2,5% (з 24 лютого 2022 року);

дефіцит бюджету – 3,3 трильйона рублів, що становить 2,2% ВВП.

Український центр безпеки і співпраці теж повідомив, що економічні показники Росії у 2022 році були трохи гірші ніж у 2021 році. Тож можна зробити висновок, що того року послаблення економіки внаслідок санкцій не відбулося.