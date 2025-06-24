Яку пенсію нарахують із зарплатою 40 000 гривень і 30 роками стажу

В Україні нараховують пенсію на основі не лише заробітної плати, яку отримувала людина на роботі. Важливу роль також має вік, у якому пенсіонер виходить на відпочинок, а також стаж.

Яка буде пенсія із зарплатою 40 000 гривень

Щоб обрахувати майбутню пенсію людини із зарплатою 40 000 гривень, потрібно взяти до уваги увесь набутий нею страховий стаж. Наприклад, можемо зробити розрахунки пенсії зі стажем 30 років, розповідає 24 Канал.

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Необхідно також визначити, у якому віці людина може вийти на пенсію за віком зі стажем 30 років. У 2025 році вимоги до стажу такі:

Пенсія у 60 років призначається за наявності щонайменше 32 років стажу.

У 63 роки можна вийти на відпочинок зі стажем від 22 до 31 року.

А пенсія у 65 років можлива для тих, хто має стаж від 15 до 21 року.

Отже, людина зі стажем 30 років, має право на пенсію за віком у 63 або 65 років, але не у 60 років.

Якщо пенсіонер із зарплатою 40 000 гривень і страховим стажем 30 років вийде на пенсію у 63 роки, то отримуватиме виплати у розмірі приблизно 15 513 гривень.

Яка пенсія із зарплатою 40 000 гривень і стажем 30 років у 63 роки / Скріншот із пенсійного калькулятора

Однак якщо людина із тією ж зарплатою у 40 000 гривень і стажем 30 років вийде на пенсію у 65 років, то може розраховувати на більші виплати. Розмір її пенсії складатиме уже близько 17 090 гривень.

Яка пенсія із зарплатою 40 000 гривень і стажем 30 років у 65 років / Скріншот із пенсійного калькулятора

А от якщо пенсіонер зі стажем 30 років і зарплатою 40 000 гривень вийде на заслужений відпочинок аж у 67 років, то його виплати будуть не набагато більшими, ніж у 65 років – близько 17 690 гривень.

Яка пенсія із зарплатою 40 000 гривень і стажем 30 років у 67 років / Скріншот із пенсійного калькулятора

Втім зі збільшенням страхового стажу при тих же заробітній платі і пенсійному віці, виплати можуть зрости.

Важливо! Усі розрахунки розміру пенсій проводилися за допомогою пенсійного калькулятора.