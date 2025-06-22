Яка буде пенсія при заробітній платі 38 000 гривень

Аби визначити розмір пенсійних виплат при заробітній платі 38 000 гривень, необхідно врахувати увесь страховий стаж людини. Зокрема, можемо розрахувати майбутню пенсію при 25 роках стажу, розповідає 24 Канал.

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Варто зазначити, що зі стажем 25 років, вийти на пенсію за віком у 60 років наразі в Україні не можна. Відповідно до нових вимог:

Пенсія у 60 років призначається за наявності мінімум 32 років стажу – і для чоловіків, і для жінок.

У 63 роки можна розраховувати на заслужений відпочинок, маючи від 22 до 31 років стажу.

А для виходу на пенсію у 65 років достатньо від 15 до 21 року стажу.

Тож зі стажем 25 років можна вийти на пенсію у 63, 65 років або ще пізніше.

Якщо пенсіонер має 25 років стажу, то при зарплаті 38 000 гривень у 63 роки він отримуватиме пенсію у розмірі близько 10 407 гривень.

Яка буде пенсія при зарплаті 38 000 гривень зі стажем 25 років у 63 роки / Скріншот із пенсійного калькулятора

Маючи 25 років стажу та зарплату 38 000, людина може претендувати на більшу пенсію у 65 років – приблизно 11 656 гривень.

Яка буде пенсія при зарплаті 38 000 зі стажем 25 років у 65 років / Скріншот з пенсійного калькулятора

Тим, хто хоче на заслуженому відпочинку одержувати вищу пенсію, необхідно потурбуватися про збільшення страхового стажу.

Важливо! Усі розрахунки пенсій проводилися за допомогою пенсійного калькулятора.