Какая будет пенсия при заработной плате 38 000 гривен
Чтобы определить размер пенсионных выплат при заработной плате 38 000 гривен, необходимо учесть весь страховой стаж человека. В частности, можем рассчитать будущую пенсию при 25 годах стажа, рассказывает 24 Канал.
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Стоит отметить, что со стажем 25 лет, выйти на пенсию по возрасту в 60 лет пока в Украине нельзя. В соответствии с новыми требованиями:
- Пенсия в 60 лет назначается при наличии минимум 32 лет стажа – и для мужчин, и для женщин.
- В 63 года можно рассчитывать на заслуженный отдых, имея от 22 до 31 лет стажа.
- А для выхода на пенсию в 65 лет достаточно от 15 до 21 года стажа.
Поэтому со стажем 25 лет можно выйти на пенсию в 63, 65 лет или еще позже.
Если пенсионер имеет 25 лет стажа, то при зарплате 38 000 гривен в 63 года он будет получать пенсию в размере около 10 407 гривен.
Какая будет пенсия при зарплате 38 000 гривен со стажем 25 лет в 63 года / Скриншот из пенсионного калькулятора
Имея 25 лет стажа и зарплату 38 000, человек может претендовать на большую пенсию в 65 лет – примерно 11 656 гривен.
Какая будет пенсия при зарплате 38 000 со стажем 25 лет в 65 лет / Скриншот с пенсионного калькулятора
Тем, кто хочет на заслуженном отдыхе получать более высокую пенсию, необходимо позаботиться об увеличении страхового стажа.
Важно! Все расчеты пенсий проводились с помощью пенсионного калькулятора.