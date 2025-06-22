Какая будет пенсия при заработной плате 38 000 гривен

Чтобы определить размер пенсионных выплат при заработной плате 38 000 гривен, необходимо учесть весь страховой стаж человека. В частности, можем рассчитать будущую пенсию при 25 годах стажа, рассказывает 24 Канал.

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Стоит отметить, что со стажем 25 лет, выйти на пенсию по возрасту в 60 лет пока в Украине нельзя. В соответствии с новыми требованиями:

Пенсия в 60 лет назначается при наличии минимум 32 лет стажа – и для мужчин, и для женщин.

В 63 года можно рассчитывать на заслуженный отдых, имея от 22 до 31 лет стажа.

А для выхода на пенсию в 65 лет достаточно от 15 до 21 года стажа.

Поэтому со стажем 25 лет можно выйти на пенсию в 63, 65 лет или еще позже.

Если пенсионер имеет 25 лет стажа, то при зарплате 38 000 гривен в 63 года он будет получать пенсию в размере около 10 407 гривен.

Какая будет пенсия при зарплате 38 000 гривен со стажем 25 лет в 63 года / Скриншот из пенсионного калькулятора

Имея 25 лет стажа и зарплату 38 000, человек может претендовать на большую пенсию в 65 лет – примерно 11 656 гривен.

Какая будет пенсия при зарплате 38 000 со стажем 25 лет в 65 лет / Скриншот с пенсионного калькулятора

Тем, кто хочет на заслуженном отдыхе получать более высокую пенсию, необходимо позаботиться об увеличении страхового стажа.

Важно! Все расчеты пенсий проводились с помощью пенсионного калькулятора.