Гроші працюючим пенсіонерам: за якої умови їм підвищують пенсії

У Пенсійному фонді України розповіли за якої умови відбувається перерахунок виплат для працюючого пенсіонера. Усе залежить від відпрацьованих років.

Коли підвищують пенсії для працюючих пенсіонерів

В Україні після виходу на пенсію продовжує працювати 2,7 мільйона осіб, але виплати у 2023 році перерахували лише для 654,9 тисячі із них. Попри це, надбавку отримало всього 401 тисячі із них, середній розмір якої становив майже 222 гривні.

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У ПФУ пояснили, що для того, щоб працюючому пенсіонеру підняли виплати має бути виконана одна із умов:

особа відпрацювала два роки після призначення пенсії;

якщо відпрацьовано менш як два роки, то після призначення (перерахунку) виплат має минути не менше двох років.

Дехто може втратити 50% своєї пенсії

На законодавчому рівні українцям можуть стягнути від 20% до 50%, якщо суд прийняв відповідне рішення, або ж нотаріус – виконавчий напис та інші документи.

З пенсії може бути відраховано не більше 50% її розміру:

на утримання членів сім’ї (аліменти);

на відшкодування збитків від розкрадання майна підприємств та організацій;

на відшкодування пенсіонером збитків, завданих каліцтвом або іншим завданням шкоди здоров’ю, а також у зв’язку зі смертю потерпілого;

на повернення отриманих зайвих сум заробітної плати у передбачених законом випадках.

З інших видів стягнень може бути відраховано не більше 20% пенсії.