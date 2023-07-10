Когда повышают пенсии для работающих пенсионеров

В Украине после выхода на пенсию продолжает работать 2,7 миллиона человек, но выплаты в 2023 году перечислили только для 654,9 тысячи из них. Несмотря на это, прибавку получило всего 401 тысячи из них, средний размер которой составил почти 222 гривны.

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В ПФУ объяснили, что для того, чтобы работающему пенсионеру подняли выплаты, должно быть выполнено одно из условий:

лицо отработало два года после назначения пенсии;

если отработано менее двух лет, то после назначения (перерасчета) выплат должно пройти не менее двух лет.

Некоторые могут потерять 50% своей пенсии

На законодательном уровне украинцам могут взыскать от 20% до 50%, если суд принял соответствующее решение, или нотариус – исполнительная надпись и другие документы.

С пенсии может быть отчислено не более 50% ее размера:

на содержание членов семьи (алименты);

на возмещение ущерба от хищения имущества предприятий и организаций;

на возмещение пенсионером ущерба, причиненного увечьем или иным причинением вреда здоровью, а также в связи со смертью потерпевшего;

на возврат полученных излишних сумм заработной платы в предусмотренных законом случаях.

Напомним! С других видов взысканий может быть отчислено не более 20% пенсии.